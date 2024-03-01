У польському Щецині водій в'їхав у натовп і втік: скільки людей постраждало

У Польщі сталася серйозна аварія: авто врізалося в натовп просто на пішохідному переході. Багато людей потрапили в лікарню, 24 Канал розкаже деталі.

Раніше ми писали про страшну аварію в Києві, там вантажівка влетіла у трамвай, майже повністю зруйнувавши кабіну. Це блокувало рух автівок і трамваїв.

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Деталі ДТП у Щецині в Польщі 1 березня

Автомобіль збив групу людей на пішохідному переході. Зловмисник втік з місця події, – розповіли пожежники в ефірі польського телебачення.

Це сталося після третьої дня на одній з міських площ. Оскільки зловмисник тікав, то постраждалих може бути більше, адже він зачепив автівки. І справді: ситуація динамічна, постійно стає відомо про нових поранених.

Наслідки аварії у Щецині 1 березня / Фото Onet і фейсбук-група Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim (Обережно, чутливі кадри!)

На 17:30 1 березня влада інформує, що внаслідок аварії у Щецині уже 19 поранених, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей у тяжкому стані. Усі вони в лікарні.

Польські ЗМІ повідомляють, що водієві 33 роки, його вже затримали. Поки що немає даних про його фізичний чи психічний стан.

Площа Родла, де сталася аварія, – одна з центральних площ Щецина. Там розташовані готель, заклади харчування. Звісно, вдень на площі дуже людно.

Як сталася ДТП у Щецині

Журналісти навели деталі.

"Водій автомобіля Ford Focus, який мчав на швидкості, з невідомих причин в'їхав у зупинку на площі Родла – одному з найбільших і найбільш багатолюдних перехресть у Щецині вдень. Збивши кількох людей, він втік з місця аварії – продовжив рух Алеєю Визволення в кільцевої розв'язки Гедройця. Відразу після перехрестя з вулицею Офіцерів Освенцимських він лоб у лоб зіткнувся з автомобілями, які їхали в напрямку центру. Там постраждало більше людей", – повідомили польські ЗМІ.

Наразі триває рятувальна операція.