Побиття та зґвалтування 12-річного хлопця у Котельві: 4 поліцейських відсторонили від роботи

У Котельві Полтавської області за сексуальне насильство над підлітком батьки кривдників заплатили штраф. Через це прокуратура регіону відсторонила від роботи 4 правоохоронців.

Речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук розповіла, що поліцейські не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння злочину. Це вони мали зробити після звернення матері постраждалого.

Дивіться також В окупованому Бердянську вихідці із Азії зґвалтували малолітню дівчинку

Що кажуть в прокуратурі про резонансну справу

Людмила Іващук розповіла, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, до яких попередньо зверталися батьки потерпілого.

Відомо, що це правоохоронці з селища Котельва. Досудове розслідування наразі проводить Полтавське райуправління поліції.

Дивіться також Знущання над 12-річним хлопцем на Полтавщині: Офіс генпрокурора відреагував на злочин

Що відомо про резонансну справу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у середині червня у селі Котельва на місцевому пляжі "Мусійка" троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство. Все це вони зняли на відео та поширювали через знайомих.

За побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 гривень… З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження,

– заявив Дмитро Лубінець.

Він заявив, що правоохоронці про інцидент дізнались тільки 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

"Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити", – пояснив Лубінець.

Він додав, що тільки після розголосу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.