Полуниця: в чому користь і скільки її можна їсти

Полуниця належить до тих фруктів, які містять найбільшу кількість цінних поживних речовин. Вона є відмінним джерелом клітковини, містить мало калорій (32 ккал на 100 грамів) і відносно невелику кількість цукру. Далі читайте російською.

Низкий гликемический индекс позволяет лакомиться ягодой даже диабетикам. Клубника богата витамином С – в 100 граммах ароматных ягод содержится 98% суточной нормы этого вещества. Кстати, в замороженной клубнике этот витамин сохранятся практически в том же количестве, что и в свежей.

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Калий и магний из клубники укрепляют сердечно-сосудистую систему и предохраняют от гипертонии.

и предохраняют от гипертонии. Клубника содержит антиоксиданты, которые защищают организм от преждевременного старения и серьезных заболеваний. Ежедневное употребление клубники повышает способность организма сопротивляться воздействию свободных радикалов. И чем темнее ягода, тем она полезнее.

и серьезных заболеваний. Ежедневное употребление клубники повышает способность организма сопротивляться воздействию свободных радикалов. И чем темнее ягода, тем она полезнее. Клубника способствует детоксикации или очищению организма, помогая восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта.

Употребление клубники улучшает зрение, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.

Клубника является хорошим источником фолиевой кислоты, который особо важен для здоровой беременности.

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Французы считают клубнику мощным афродизиаком.

Ягода способна вырабатывать в организме гормон дофамин, отвечающий за радость.

Клубника – достаточно сильный аллерген

Клубнику можно не только есть сырой или в виде варенья, но также добавлять ее к птице, морепродуктам, сыру, или даже обжаривать в масле с черным перцем

Также из-за обилия кислот в своем составе лучше ограничить прием клубники в пищу во время обострения гастрита, язвенной болезни, цистита, подагры

Вторая по величине угроза для здоровья связана с количеством пестицидов и химических веществ в клубнике, поэтому важно выбирать биологически выращенную клубнику и в сезон. Проверенный способ – ягоду можно подержать 10 минут в воде с содой (10 грамм – 1 литр), которую затем слить через дуршлаг.