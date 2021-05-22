На Запоріжжі помер 18-річний хлопець, який отримав поранення під час стрілянини

У Запорізькі області 21 травня помер 18-річний хлопець, який отримав важке поранення під час стрілянини у Кирилівці. Інцидент сталася 17 травня.

Інформацію про смерть постраждалого підтвердила речниця Національної поліції Запоріжжя Олена Лебединська.

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Стрілянина у Кирилівці

Стрілянина сталася у селищі Кирилівка на Приморському бульварі близько 01:00. Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали двоє мешканців Запоріжжя.

18-річний – поранення черевної порожнини:

46-річний – поранення голови, тулуба й кінцівок.

Медики декілька днів боролися за життя молодого хлопця, але, на жаль, не змогли його врятувати. У п'ятницю, 21 травня, стало відомо, що він помер у реанімації.

Злочинця спіймали правоохоронці

Працівники карного розшуку Нацполіції області разом з колегами-поліцейськими о 04:00 впіймали зловмисника. Слідчі встановили, що підозрюваний – 34-річний житель Дніпропетровської області.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом замаху на злочин та умисного вбивства. Також розглядають питання про відкриття кримінальної справи через хуліганство. Тривають слідчі дії.

Попередньо слідчі встановили, що між двома компаніями чоловіків виник конфлікт і почалась бійка. Після її закінчення зловмисник повернувся вже з рушницею та відкрив стрілянину.