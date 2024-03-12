Вмер Путін, але не той: у Росії повідомили про смерть двоюрідного брата глави Кремля

Усі чекають на смерть того, хто розв'язав війну, що забрала життя тисяч людей. Однак наразі помер двоюрідний брат Владіміра Путіна. Звали його Євген, він був лікарем.

Євген Путін, двоюрідний брат російського президента, відомий у минулому як видатний уролог, помер на 91-му році життя. Про це повідомили російські медіа, згадуючи про його зв'язки з високопоставленими особами в "Газпромі" та вугільній галузі, – інформує 24 Канал.

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Мінус один у родині Путіна

Євген Путін протягом 1970-90-х років працював у медицині. Помер він у віці 91 року, був похований 10 березня, але деталі його смерті залишаються невідомими.

Наприкінці лютого 2023 року він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала,

– можна прочитати в росЗМІ.

Сім'я Євгена Путіна, яка раніше проживала в Іваново, переїхала до Москви після того, як Владімір Путін прийшов до влади. Згодом вона оселилася в Суздалі.



Ким був для президента Росії Євгеній Путін / Інфографіка з росЗМІ

Син Євгена Путіна займає високу посаду в "Газпромі", а донька Ганна, яка тепер має прізвище Цивільова, є власницею значної частки в одній з найбільших вугільних компаній Росії.

Водночас цікаво, що прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, який також є головним рупором Кремля, називав Євгена "далеким родичем" президента, з яким той не підтримує зв'язки.

То коли ж помре сам Путін