Помер експрем'єр Японії Сіндзо Абе, якого розстріляли під час виступу
Джерело:NHK WORLD News
Експрем'єр Японії Сіндзо пішов з життя у п'ятницю 8 липня. Політика розстріляли під час виголошення публічної промови в японському місті Нара.
Туди Абе прибув у межах виборчої кампанії. Політик виступав поблизу станції Ямато-Сайдадзі з промовою на підтримку Ліберально-демократичної партії.
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Аж раптом пролунали два постріли. Абе впав на землю. Політика намагалися врятувати, однак поранення виявилися несумісними з життям. За даними місцевих журналістів, зловмисник вистрілив Абе у шию та груди. За словами очевидців, політик стікав кров'ю.
Ймовірного нападника затримали на місці трагедії
Ймовірного нападника затримали фактично відразу після того, як він відкрив вогонь. Відомо, що чоловік – колишній військовий. Йому – 41 рік. Наразі тривають допити.
Окрім того, правоохоронці вже вилучили ймовірну зброю, з якої розстріляли Абе.
В уряді Японії вже відреагували на трагедію. Там заявили, що це – жорстокий акт насильства.
Що відомо про Сіндзо Абе
- Абе було 67 років. Він народився у Токіо у сім'ї політика. Навчався у США та Японії. В політику прийшов у 90-х.
- Вперше на посаді прем'єр-міністра перебував у 2006 – 2007 роках. Вдруге обійняв цю посаду у 2012 році. Пішов у відставку через 8 років. Причиною такого рішення назвав проблеми зі здоров'ям.
- В Україні Абе побував у 2015 році. Тоді це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.
Помер Джеймс Каан
Увечері 6 липня пішов з життя легенадрний американський актор Джеймс Каан. Йому було 82 роки. Каан увійшов в історію кіно своїми ролями у фільмах "Хрещений батько", "Мізері" та "Міст надто далеко".
Також Каан запам'ятався глядачам ролями у драмі "Лас-Вегас" і в детективному серіалі "Гаваї 5.0". В останньому актор знявся разом зі своїм сином Скоттом Кааном.
Смерть актора стала справжнім потрясінням для його колег та шанувальників. У мережі залишили багато щемливих дописів.
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