Помер Леонід Пілунський – ексдепутат парламенту Криму й заслужений журналіст України

В окупованому Криму 21 листопада помер колишній депутат Верховної Ради півострова та заслужений журналіст України Леонід Пілунський. Життя чоловіка обірвалося на 75-му році життя.

У мережі про смерть журналіста та політика повідомив його син Ярослав Пілунський. Він зазначив, що його батько, справжній кримчанин, не покинув півострів і свій будинок.

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У Криму помер Леонід Пілунський

Мій батько пішов. Сказав бути веселим, радіти кожному дню життя. Поет наскрізь просочений солоним вітром, він вмів охопити свідомістю весь світ цілком. І знайти в ньому справедливість, і боротися за неї,

– написав син Пілунського.

До слова, днями чоловік повідомив, що його тато бореться з коронавірусом. 19 листопада він був у реанімації.

Коротка біографія Пілунського

Леонід Петрович Пілунський народився 15 вересня 1947 року в Сімферополі.

Заслужений журналіст України. З 1996 року очолював Кримську крайову організацію Народного руху України.

У 2006 – 2010 роках був депутатом Верховної Ради Криму, заступником голови депутатської фракції "Курултай-Рух".

Пілунський виступав проти окупації Росією Криму. Після подій 2014 року він пішов із політики та зосередився на письменницькій діяльності. Однак продовжував жити в Криму.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Пілунського.

Джерело: Вікіпедія

Уривок допису Ярослава Пілунського:

Мій батько пішов.

Сказав, бути веселим, радіти кожному дню життя. Поет наскрізь просочений солоним вітром, він вмів охопити свідомістю весь світ цілком. І знайти в ньому справедливість і боротися за неї...

Сказав, не забувати про батьківщину. Не покинув свій будинок та Крим. Залишився на своїй землі не тільки в радості. Справжній кримчанин, який знав його від підземних надр та підводних течій до історії народів, що передаються з рук до рук. Серцем і любов'ю знав корінний народ Криму. Ми повернемося додому і здійснимо твою мрію – справедливий до людей та природи край, де дихається легко та вільно.