Умер Леонид Пилунский – экс-депутат парламента Крыма и заслуженный журналист Украины

В оккупированном Крыму 21 ноября умер бывший депутат Верховного Совета полуострова и заслуженный журналист Украины Леонид Пилунский. Жизнь мужчины оборвалась на 75-м году жизни.

В сети о смерти журналиста и политика сообщил его сын Ярослав Пилунский. Он отметил, что его отец, настоящий крымчанин, не покинул полуостров и свой дом.

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В Крыму умер Леонид Пилунский

Мой отец ушел. Сказал быть веселым, радоваться каждому дню жизни. Поэт, насквозь пропитанный соленым ветром, он умел охватить сознанием весь мир целиком. И найти в нем справедливость, и бороться за нее,

– написал сын Пилунского.

К слову, на днях мужчина сообщил, что его папа борется с коронавирусом. 19 ноября он был в реанимации.

Краткая биография Пилунского

Леонид Петрович Пилунский родился 15 сентября 1947 года в Симферополе.

Заслуженный журналист Украины. С 1996 года возглавлял Крымскую краевую организацию Народного Руха Украины.

В 2006 – 2010 годах был депутатом Верховного Совета Крыма, заместителем главы депутатской фракции "Курултай-Рух".

Пилунский выступал против оккупации Россией Крыма. После событий 2014 он ушел из политики и сосредоточился на писательской деятельности. Однако продолжал жить в Крыму.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Пилунского.

Источник: Википедия

Отрывок сообщения Ярослава Пилунского:

Мой отец ушел.

Сказал быть веселым, радоваться каждому дню жизни. Поэт, насквозь пропитанный соленым ветром, он умел охватить сознанием весь мир целиком. И обрести в нем справедливость, и бороться за нее...

Сказал, не забывать о родине. Не покинул свой дом и Крым. Остался на своей земле не только в радости. Настоящий крымчанин, который знал его от подземных недр и подводных течений до историй народов, которые передаютхся из рук в руки. Сердцем и любовью знал коренной народ Крыма. Мы вернемся домой и осуществим твою мечту – справедливый к людям и природе край, где дышится легко и свободно.