Понад 1000 людей отримали допомогу: історія Героя України, полковника медслужби Слєсаренка

Полковник медичної служби Олександр Слєсаренко перший досвід отримав в Афганістані. Він неодноразово рятував життя українським бійцям на Сході. Слєсаренко допоміг і сотням людей під час обстрілів Чернігова.

З 2014 року полковник активно рятував життя українських захисників, які отримали поранення на Донбасі. Також Слєсаренко не раз їздив на Схід в райони бойових дій.

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Полковник рятував життя у Чернігові

Після російського вторгнення досвід, знання та відданість справі полковника знадобились в Чернігові. Тут Слєсаренко забезпечив надання медичної допомоги понад 450 військовим. Також через руки медика пройшли 600 травмованих цивільних.

Слєсаренку надали звання Героя України

11 квітня 2022 року полковнику надали звання Героя України. Також Слєсаренку вручили орден "Золота зірка". Герой продовжує працювати та допомагати українцям під час війни з окупантами.

Дивіться відео про Героя України полковника Слєсаренка: