Попередження від ВООЗ, режим НС у США: новини про коронавірус у світі 19 лютого

В Україні поступово знижується захворюваність на COVID-19. У ВООЗ заявили про загрозу нового небезпечного COVID-штаму. У США продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 19 лютого

В Україні поступово знижується захворюваність на COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 18 лютого, в Україні зареєстрували 31 125 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 208 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.

Днем раніше Чому вакциновані потрапляють у лікарні, чи ефективні вітаміни: новини про коронавірус

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 4 391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2 523;

Донецька область – 1 564;

Житомирська область – 1 373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1 295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1 257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1 349;

Одеська область – 2 657;

Полтавська область – 1 346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2 096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1 280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли. Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

За добу COVID-щеплення зробили понад 60 тисяч українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 18 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 67 636 людей. Першу дозу отримали 17 783 українців, а другу дозу – 29 476. Тим часом додаткову дозу отримали 498 людей, а бустерну дозу – 19 879 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 15 667 268 людей. 15 667 266 з них отримали першу дозу, а 15 100 993 – обидві дози. Тим часом додаткову дозу отримали 26 339 людей, а бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом в країні провели 31 450 678 щеплень проти коронавірусу.



Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 19 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 421 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.

У ВООЗ заявили про загрозу нового небезпечного COVID-штаму

Джерело: ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що наразі у світі склалися ідеальні умови для появи більш небезпечного штаму коронавірусу. Насамперед такий ризик виникає через хибне уявлення безпеки.

У США продовжили режим надзвичайної ситуації через COVID-19

Джерело: Білий дім

У березня 2020 року через інтенсивне поширення тоді ще нового коронавірусу у США оголосили режим надзвичайної ситуації. Пандемія COVID-19 ще не закінчилась, тож президент США Джо Байден ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації.

Дослідження коронавірусу

Джерело: Frontiers in Immunology

Дослідники помітили, що система, яка зазвичай регулює склад мікробних угруповань, інакше відома як пеєрові бляшки, була серйозно порушена при важкому перебігу COVID-19. Це не залежало від того, чи були докази присутності вірусу в кишківнику