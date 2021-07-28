Попри нові мовні норми: українські телеканали зухвало порушують закон

В Україні 16 липня набули чинності нові мовні норми, тому телеканали повинні транслювати контент лише українською. Це також стосується проведення концертів, шоу, туризму, книговидавництва та інших сфер.

Впродовж перший днів після набуття законом чинності в ефірі українських телеканалів помітили серіали російською мовою. Це при тому, що у виробників було 2 роки на підготовку.

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Які телеканали ігнорували закон

За словами директорки громадської організації "Детектор медіа" Галини Петренко, телеканал "Україна" почав ігнорувати закон ще 16 липня. Водночас другим великим розчаруванням став канал "1+1", який спершу дотримувався необхідних норм, а потім передумав це робити.

Про низку порушень заявив і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він вказав, що надалі відповідальність за це покладає на Нацраду з питань телебачення та радіомовлення.

За результатами моніторингу виявили порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами "Інтер", "Україна", ICTV, "Мега", НТН, "К1", про що складено відповідні акти,

– заявив мовний омбудсмен.



Тарас Кремінь заявив про низку порушень телеканалами / Фото з фейсбуку омбудсмена

Якою була реакція на звинувачення

Реакція каналів на звинувачення про порушення закону були неоднозначним. Наприклад, у медіахолдингу "Україна" виправдовували це тим, що начебто й так виготовляють чимало україномовного контенту.

З 2018 року за нашим замовленням було знято 1 860 годин оригінального україномовного серіального контенту. Зараз у виробництві ще 180 годин для осіннього сезону 2021 року,

– повідомили у медіахолдингу.

Водночас представники "1+1" заявили, що їхні глядачі не готові дивитися контент з українським дубляжем.

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Вибачилися за помилку лише ICTV. Цьому телеканалу не зарахували одне порушення.

"На ICTV мовний омбудсмен помітив 2 помилки, але насправді одна не була помилкою через те, що є не серіали, а скетчкоми. Вони отримують прокатне посвідчення і там зовсім інша юридична ситуація", – заявила Галина Петренко.

Хто відповідальний за дотримання закону

У Нацраді з питань телебачення й радіомовлення зазначили, що мовники не готувалися до переходу на український дубляж. Коли норми закону у липні набули чинності, то кінострічки випустили з категорично низькою якістю озвучки. Це відштовхнуло навіть ту аудиторію, яка була готова дивитись кіно та серіали українською.

За словами першого заступника голови Нацради Валентина Коваля, регулятор наразі немає жодних повноважень, аби вплинути на мовників.

Уповноважений сьогодні стежить за цим, але не може нам доручити на щось реагувати. Навпаки ми можемо йому надати інформацію, що, на нашу думку, є такі порушення,

– зауважив Коваль.



Валентин Коваль розповів про порушення / Фото "Суспільного"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення та уповноважений з захисту державної мови керуються 2 різними законами.

За словами Коваля, вони можуть притягати до відповідальності за законом "Про телебачення та радіомовлення", яким ще передбачено, що загальнонаціональні канали мають право на 75% ефірного часу українською, а решту – будь-якою іншою мовою.

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Втім, покарати за порушення закону наразі не можуть – штрафи поки не передбачені. Однак у Нацраді констатують, що питання підтримки та розвитку мови залишається засобом політичної війни.

Вплинути на це можуть лише законотворці, упорядкувавши всі неузгоджені норми.