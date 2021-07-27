У Нацраді розповіли про ситуації після першого тижня виконання нових норм закону. Фахівці кажуть, питання підтримки державної мови, як виявилось, залишилось засобом політичної війни.

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Від ботоферм надходять образи та погрози

Мовиться про численні публічні образи та погрози, які часто надходять від так званих ботоферм. Та й формальне ставлення до державної мови призвело до протилежного результату. Деякі гравці медіаринку одразу проігнорували закон, інші – недовго терпіли, скаржившись на рейтинг.

Замість вкладання поміркованих грошей у створення звично якісного телепродукту телеканали поставилися до цього формально і навмисно спрощено, щоб потім апелювати до падіння рейтингів і втрати доходів,

– сказали у регуляторі.

Які причини падіння рейтингів назвали у Нацраді

Причинами падіння рейтингів після 16 липня у Нацраді назвали категорично низьку якість озвучання українською мовою. Це відштовхнуло навіть ту аудиторію, яка хотіла перегляду українською.

Прикро, що якість озвучання і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника,

– пояснили у Нацраді.

Закон медіа порушують навмисно та зухвало, розуміючи, що інструменту покарання за це не буде. Тому єдиний вихід – потужні економічні важелі впливу. Саме з проханням змінити законодавство Нацрада звернулась до парламентарів.

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Зверніть увагу! Попри дію закону, група "1+1 медіа" заявила, що не дублюватиме фільми та серіали українською. Мовляв, глядачі вже звикли дивитись контент російською, а на дубльований продукт відреагували негативно.

Головне про мовні зміни з 16 липня 2021 року:

З 16 липня 2021 року українська мова має функціонувати у таких сферах як культура, розваги та книговидання.

Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора.

Якщо мовець не володіє українською мовою, то його повинен супроводжувати синхронний або послідовний переклад.

Головне про норми "мовного закону" / Інфографіка 24 каналу