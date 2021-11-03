Порноактрису арештували за фото голих сідниць на тлі Кремля

У Росії на 14 діб арештували порноактрису Риту Фокс. Все через те, що вона опублікувала фото з оголеними сідницями на тлі Кремля.

Відповідне рішення щодо жінки, яка робила провокативні знімки на Красній площі, днями ухвалив Тверський районний суд Москви.

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Порноактрису арештували за оголене фото біля Кремля

Суд відправив під адміністративний арешт на 14 діб порноакторку Риту Фокс (справжнє ім'я – Ксенія Дамова). Усе через те, що вона опублікувала фотографію з голими сідницями, зроблену поблизу Кремля.

Жінку визнали винною за статтею про дрібне хуліганство. Сама Ріта Фокс повідомила про свій арешт увечері 2 листопада.

Після рішення суду вона передала через свого менеджера, що під час засідання свідок звинувачення "вказав не те місце подій, але його швидко поправили, і з місцем він визначився".

Пояснюючи публікацію знімку, вона заявила: "Я завжди була патріоткою. Люблю Росію. Перший раз у житті вирішила подивитися на цей Кремль і Красну площу. Я просто не могла не сфотографувати стільки всього улюбленого та красивого". Далі вона додала, що не хотіла нікого образити своїм вчинком.

Інцидент з провокативним фото: що відомо

30 жовтня порноакторка опублікувала в соцмережі свій знімок біля Кремля, де вона стоїть з оголеними сідницями. Фото активно поширилося у мережі.

У результаті 2 листопада жінку затримали.



Фото, за яке Рита Фокс отримала 14 діб арешту / Телеграм "Протесты в мире"