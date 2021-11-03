Жінці за фотосесію загрожує 300 тисяч рублів штрафу або 1 рік ув'язнення. Вона свою провину визнає.
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На суді казала про бандерівців
Ірина Волкова, а саме так звати 31-річну жінку, яку судять за фото в стрінгах, переїхала до Росії після Революції Гідності як "політична біженка". До того вона мешкала в Севастополі.
На суді, який обирав їй запобіжний захід, Волкова розповідала про "переслідування бандерівців" і "чудову Росію". Однак і це не врятувало її від рішення петербурзького суду.
Фото на фоні собору жінка зробила ще у 2020 році. Попри те в її інстаграмі більшість фотографій є досить відвертими.
Останні схожі випадки
- У Києві блогерка осквернила Монумент Незалежності. Дівчина зняла відео, де імітуючи порно ніби присідала на пам'ятник.
- У столиці жінка вирішила позасмагати в стрінгах неподалік церкви. Її звинуватили у богохульстві.