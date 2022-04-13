Порочне коло Радбезу ООН: чому Росії дозволяють накладати вбивчі вето

Статут ООН у статті 28 передбачає, що у випадках, коли постійний член Радбезу ООН є стороною конфлікту, він має утримуватися від участі у голосуваннях, які стосуються цього конфлікту. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Непорушне "право" вбивць

Теоретично Росія не повинна брати участі у голосуваннях щодо України. Але на практиці це правило дотримується не завжди.

Актуальне Маніпуляції щодо України та право вето: експерт пояснив, чи можна вигнати Росію з Радбезу ООН

Крім того, Росія не визнає, що веде проти нас війну, а говорить натомість про "спецоперацію", що дає їй можливість маніпулювати визначеннями, тим, чи є конфлікт. Очевидно, що змусити її до цього неможливо.



Наразі шанси на позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН виглядають мізерними / Фото PMG

Абсурдна солідарність

Та навіть якщо вона буде утримуватися від голосувань або ж їх не буде враховано, є Китай, який буде з високою долею імовірності підтримувати Москву та накладати вето на невигідні росіянам рішення.

А щоб ліквідувати право вето, потрібно теж вносити зміни до Статуту ООН, і вони теж мають бути схвалені усіма постійними членами. Тому знову виходить замкнуте коло.

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