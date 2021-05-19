Посилання на порносайт у шкільному підручнику: автор підозрює роботу хакерів

В українському підручнику для 10 класів знайшли пікантне гіперпосилання на порносайт. Олександр Авраменко, який є автором шкільної книги, відреагував на інцидент та вже звернувся до кіберполіції.

Авраменко зазначив, що знає про цю проблему і дуже засмучений. Він звинуватив у інцидентів хакерів.

Важливо Українська мова і полуничка: у шкільному підручнику "закралось" посилання на порносайт

Реакція автора книги

Помічниця мовознавця Олександра Авраменка Оксана Авраменко заявила, що у підручнику мало бути посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області.

Але як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки щодо цього посилання і відреагували на це. Ми поскаржилися до кіберполіції,

– розповіла Оксана Авраменко.

Зараз посилання на адміністрацію міста Новомиргород дещо інше, ніж заявлене у підручнику – http://rada-novomirgorod.gov.ua

Зауважимо, що книгу видали у 2018 році у тиражі 2000 примірників. Автором підручника є Олександр Авраменко – відомий український педагог, лінгвіст, літературознавець, а також теле- та радіоведучий. Він написав чимало книг з української мови та літератури, а випускники готують до ЗНО найчастіше за його підручниками.

Деталі скандалу

У підручнику "Українська мова" за 10 клас авторства Олександра Авраменка за 2018 рік знайшли посилання на сайт з "полуничкою". Його розмістили у темі про те, чи потрібна у школах шкільна форма. Вбиваючи посилання у пошук, відкривається порносайт.

Слід зазначити, що аналогічне посилання є не тільки в електронній, але й в друкованій версії підручника. Додамо, що цей підручник рекомендовано МОН України.