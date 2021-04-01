Посилення контролю над озброєнням: як Альянс планують зробити потужнішим

Міністри закордонних справ НАТО провели дводенну зустріч. Нагальні виклики безпеці обговорювали наживо в Брюсселі. Учасники зустрічі підтвердили прагнення посилювати співпрацю, як між союзниками, так і з партнерами.

Як це має виглядати на практиці яскраво демонстрували армійці країн Альянсу. Попри пандемію на військових полігонах проходять масштабні навчання.

До теми Унікальна повітряна місія НАТО: як винищувачі Альянсу охороняють небо союзників

Зустріч перших осіб НАТО

Демонстрація військової міці, наголошують в НАТО, має виключно оборонний характер. Перші особи НАТО і головні дипломати країн Альянсу зустрілися в Брюсселі у традиційному живому форматі вперше від 2019 року, адже від початку пандемії вони спілкувалися лише віртуально.

Участь у заході вперше на посаді взяв держсекретар США Ентоні Блінкен. Він переконував: адміністрація президента Джо Байдена прагне посилити партнерство з союзниками і оживити Альянс.

До дискусій долучилися й міністри закордонних справ країн-партнерів: Швеції та Фінляндії, а ще представники Євросоюзу, адже військові НАТО пліч-о-пліч тренуються з арміями держав-партнерів, спільно беруть участь у місіях Альянсу в усьому світі. Неповний перелік тем обговорення під час зустрічі:

терміни виведення американського контингенту з Афганістану;

збільшення витрат на оборону;

непрості відносини з Китаєм та Росією.

А ще – плани розвитку Альянсу, їх має окреслити стратегія "НАТО 2030". Союзники переконані: світ та традиційні загрози змінилися, як і глобальний баланс сил, тому НАТО невпинно продовжує адаптуватися до нових викликів безпеці.

Маємо вирішити, як довести могутність НАТО в майбутньому, як продовжувати адаптувати найуспішніший Альянс в історії, робити його ще сильнішим та здатним протидіяти широкому спектру загроз та викликів,

– сказав Генсек НАТО Єнс Столтенберг.



Єнс Столтенберг розповів про збільшення потужності НАТО / Фото AFP

Агресія Росії змушує НАТО змінюватися – такий лейтмотив саміту міністрів закордонних справ країн Альянсу. Москва не йде на діалог, а її дії становлять загрозу євроатлантичній безпеці. Це і втручання у вибори, і підривні дії в кіберпросторі, застосування хімічної зброї – як за кордоном, так і проти опонентів Кремля.

"Ми всі стикаємося з однаковими викликами від Росії. Ніхто не зможе гарантувати безпеку самотужки, але разом ми можемо допомогти одне одному", – сказав Єнс Столтенберг.

Зверніть увагу Стримування Росії: у Зеленського обговорили з представником НАТО загострення на Донбасі

Ключові принципи Альянсу

Саме колективна оборона залишається ключовим принципом Альянсу. Він закріплений у статті 5 Північноатлантичного Договору – напад на одного із союзників є агресією проти всіх. Міністри ж закордонних справ запевнили, що НАТО продовжить пристосовуватися до нових загроз і адаптувати до нових викликів збройні сили союзників.

Після вступу на посаду, це був перший візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до штаб-квартири Альянсу. Американський представник наголосив на ролі НАТО у збереженні світового порядку на основі міжнародних законів, а також в тому, щоб в умовах посилення авторитарних режимів "показати, що саме демократичні держави можуть краще відповідати прагненням людей".



Блінкен вперше прибув до штаб-квартири Альянсу / Фото Voice of America

Ми прагнемо оживити Альянс, аби пересвідчитись, що він є сильним та ефективним сьогодні – таким, яким він був у минулому,

– наголосив Ентоні Блінкен.

Що передбачає військова підготовка у НАТО

Військові країн Альянсу точно знають, що таке сила та ефективність. Щодня на полігонах країн НАТО триває інтенсивна бойова підготовка. "Три мечі", "Розлючений вовк" – назви навчань промовисто свідчать про наміри союзників дати відсіч будь-яким агресивним діям.

"Британським солдатам не часто доводиться працювати за температури мінус 20 і за заметів. Це шалені виклики для техніки, для зброї, для тактики ведення бою, але саме це дає нам можливість бути максимально ефективними", – розповів командир бойової тактичної групи "Естонія" Джим Гедфільд.



Військові тренуються у 20-градусний мороз / Скриншот з відео 24 каналу

У навчаннях "Зимовий табір" британські армійці пліч-о-пліч тренуються з естонськими колегами, відпрацьовують злагодженість дій та взаємосумісність.

У таких екстремальних умовах військові відточують не тільки бойову майстерність, а й навички виживання. У програмі тренувань – пірнання під кригу: бійці мають зануритися у воду, а повернувшись на берег до намету, зігрітися підручними засобами, використовуючи лише те, що мають у власному рюкзаку.

Актуально Винищувачі НАТО протягом дня 10 разів підіймалися для перехоплення літаків Росії

За словами військових, під час таких завдань розвивають впевненість у своїх силах. Перевірку аномальними морозами проходить і важка техніка. Попри 20-градусний мороз екіпажі успішно маневрують на незнайомій місцевості, обладнують позиції, опановують тактичні прийоми введення противника в оману.

Мета таких маневрів – виключно навчальна, адже ці танки не перебуватимуть тут постійно. Це дає нашим командирам змогу зрозуміти, як ефективно застосовувати техніку,

– зауважив командир розвідбатальйону ЗС Естонії Ееро Айя.

Навчання НАТО у Німеччині

Імпровізоване летовище – лише перша мета у сценарії, після успішного штурму бійці отримують нове завдання – вибити ворога з сусідніх сіл. Військові перекривають вулицю, беруть будівлю штурмом, тренуються і вдень, і вночі.

Це навчання НАТО Combined Resolve XV у Німеччині, до вишколу залучили військовослужбовців з 10 країн, серед них – солдати 1-ї кавалерійської дивізії США зі штату Техас.

До теми Над Чорним морем зафіксували 3 військові літаки США: там тривають навчання НАТО

Навчання відбуваються неподалік від німецького міста Графенвер. Там розташований американський армійський центр бойової підготовки. Під час тренувань, союзники вчаться оборонятися, а потім відпрацьовують наступальні дії.

Тренування військових Альянсу в Литві

На полігоні в Литві – автоматні черги – військові збройних сил Бельгії покращували навички вогневої підготовки та ведення ближнього бою. До балтійської країни армійці прибули в січні 2021 року, де упродовж пів року нестимуть службу в мультинаціональному батальйоні НАТО.



Піхотинці США тренуються з механізованої піхотою Литви / Скриншот з відео 24 каналу

У межах операції Atlantic Resolve американські піхотинці тренуються з механізованої піхотою Литви. Маневри відбуваються неподалік містечка Клайпеда. Від оперативності дій військових залежить успіх операції.

Коли я бачу, як взаємодіють американські і литовські солдати, це дає мені впевненість, що ми можемо легко інтегруватися, між нами не існує бар'єрів. У нас набагато більше речей, що пов’язують, аніж розділяють,

– сказав командир роти із ЗС США Еван Рінгель.

Вже понад 70 років Північноатлантичний альянс підтримує мир у багатьох регіонах, адаптуючись до нових загроз і посилюючи колективну оборону та постійно доводить: принципи та цінності союзників незмінні. Тож Північноатлантичний альянс буде змінюватися доти, доки змінюватиметься світ.