Посли G7 закликали Раду ухвалити реформу СБУ без внесення нових правок

Посли G7 підтримують реформу Служби безпеки України, однак лише у чинній редакції законопроєкту. На думку дипломатів, якщо парламент підтримає законодавчу ініціативу без внесення нових правок, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки.

Про це мовиться у заяві послів країн "Великої сімки". Зауважимо, що законопроєкт, про який мовиться, народні депутати мають розглянути у жовтні.

Важливо Скандали, успіхи та реформа: що потрібно знати про Службу безпеки України

Раніше документ пройшов профільний комітет. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

Якщо законопроєкт у чинній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню України,

– наголошується у заяві послів G7.

Що відомо про законопроєкт про СБУ

Проєкт нового закону про СБУ був презентований президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року.

Відтоді над його вдосконаленням працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи. Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.

Законопроєкт пройшов перше читання у січні 2021 року.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.

За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме: