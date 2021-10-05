Посли G7 закликали Раду ухвалити реформу СБУ без внесення нових правок
Джерело:твітер G7AmbReformUA
Посли G7 підтримують реформу Служби безпеки України, однак лише у чинній редакції законопроєкту. На думку дипломатів, якщо парламент підтримає законодавчу ініціативу без внесення нових правок, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки.
Про це мовиться у заяві послів країн "Великої сімки". Зауважимо, що законопроєкт, про який мовиться, народні депутати мають розглянути у жовтні.
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Раніше документ пройшов профільний комітет. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.
Якщо законопроєкт у чинній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню України,
– наголошується у заяві послів G7.
Що відомо про законопроєкт про СБУ
- Проєкт нового закону про СБУ був презентований президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року.
- Відтоді над його вдосконаленням працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи. Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.
- Законопроєкт пройшов перше читання у січні 2021 року.
Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.
За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме:
- контррозвідувальну діяльність;
- управління ризиками державної безпеки;
- оперативно-розшукову діяльність;
- діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;
- досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.