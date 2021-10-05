Послы G7 призвали Раду принять реформу СБУ без внесения новых поправок

Послы G7 поддерживают реформу Службы безопасности Украины, однако лишь в действующей редакции законопроекта. По мнению дипломатов, если парламент поддержит законодательную инициативу без внесения новых поправок, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки". Заметим, что законопроект, о котором говорится, народные депутаты должны рассмотреть в октябре.

Важно Скандалы, успехи и реформа: что нужно знать о Службе безопасности Украины

Ранее документ прошел профильный комитет. Одобренный текст вызвал однозначную поддержку от США, ЕС и НАТО.

Если законопроект в действующей редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, что способствует укреплению безопасности и процветанию Украины,

– отмечается в заявлении послов G7.

Что известно о законопроекте о СБУ

Проект нового закона о СБУ был презентован президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года.

С тех пор над его совершенствованием работала парламентская рабочая группа, в состав которой входили представители Международной консультативной группы. Среди членов рабочей группы были представители Верховной Рады, самой СБУ, а также экспертной среды.

Законопроект прошел первое чтение в январе 2021 года.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, законопроект нужен для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности. Кроме того, он приводит законодательство Украины, что регулирует деятельность Службы безопасности Украины, в соответствии с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.

Согласно новому закону Служба безопасности Украины будет осуществлять: