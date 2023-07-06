Посли "Великої сімки" різко відреагували на спроби Банкової зняти Кличка

Успішне відновлення України має спиратися на результати реформи децентралізації і проводитися у співпраці з місцевим самоврядуванням.

Про це заявили посли держав "Великої сімки" після зустрічі з представниками Асоціації міст України, на тлі скандалу з усуненням мера Чернігова Атрошенка та спроб зняти Кличка з посади голови КМДА.

До теми На тлі намірів усунути Кличка, Європарламент закликав зміцнювати місцеве самоврядування, – ЗМІ

"Успішна, інклюзивна реконструкція України буде включати співпрацю з обраними на місцях посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні", – повідомило у твітері японське головування групи підтримки послів G7 у Києві.

В "Дзеркалі тижня" наголошують, що це "важливий сигнал на тлі безперервного тиску центральної влади на місцеве самоврядування в Україні".

"Кейс Чернігова, де призначено військову адміністрацію, яка прагне забрати на себе повноваження місцевої ради після усунення мера Атрошенка від влади; конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком, коли на тлі визначення винних у загибелі людей під зачиненими дверима бомбосховища, Банкова не відмовляється від планів звільнити Кличка з посади голови КМДА; ігнорування урядом під час планування післявоєнного відновлення України закону про основи регіональної політики в частині розробки необхідних підзаконних актів; відсутність узгодженої позиції центру та органів місцевого самоврядування щодо законопроєкту 5655 про містобудівну реформу, який не підтримав у своїй резолюції Європарламент", – перераховує "Дзеркало тижня" приклади тиску на самоврядування.

У контексті резолюції Європарламенту й сигналу G7 слід розуміти, що успіх євроатлантичної інтеграції України безпосередньо залежить, у тому числі й від продовження реформи децентралізації, резюмує видання.

Посли держав "Великої сімки" зустрічалися із представниками АМУ для ознайомлення з їхніми думками щодо участі місцевих органів самоврядування у відбудові, а також плануванні та реалізації реформ Україною, йдеться й повідомленні представників послів G7.

Раніше повідомлялося, що у червні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав керівництво України далі зміцнювати місцеве самоврядування та впроваджувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру відновлення й реконструкції. Зокрема, шляхом надання місцевим органам "помітної ролі в прийнятті рішень" щодо відповідних проєктів. Також Європарламент рекомендував уряду співпрацювати з Асоціацією міст України та Європейським альянсом міст та регіонів для відбудови України.