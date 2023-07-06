Послы "Большой семерки" резко отреагировали на попытки Банковой снять Кличко

Успешное восстановление Украины должно опираться на результаты реформы децентрализации и проводиться в сотрудничестве с местным самоуправлением.

Об этом заявили послы государств "Большой семерки" после встречи с представителями Ассоциации городов Украины, на фоне скандала с устранением мэра Чернигова Атрошенко и попыток снять Кличко с должности главы КГГА.

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"Успешная, инклюзивная реконструкция Украины будет включать сотрудничество с избранными на местах должностными лицами и опираться на положительные результаты важных реформ децентрализации в Украине", – сообщило в твиттере японское председательство группы поддержки послов G7 в Киеве.

В "Зеркале недели" отмечают, что это "важный сигнал на фоне непрерывного давления центральной власти на местное самоуправление в Украине".

"Кейс Чернигова, где назначена военная администрация, которая стремится забрать на себя полномочия местного совета после отстранения мэра Атрошенко от власти; конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, когда на фоне определения виновных в гибели людей под закрытыми дверями бомбоубежища, Банковая не отказывается от планов уволить Кличко с должности главы КГГА; игнорирование правительством при планировании послевоенного восстановления Украины закона об основах региональной политики в части разработки необходимых подзаконных актов; отсутствие согласованной позиции центра и органов местного самоуправления по законопроекту 5655 о градостроительной реформе, который не поддержал в своей резолюции Европарламент", – перечисляет "Зеркало недели" примеры давления на самоуправление.

В контексте резолюции Европарламента и сигнала G7 следует понимать, что успех евроатлантической интеграции Украины непосредственно зависит, в том числе, и от продолжения реформы децентрализации, резюмирует издание.

Послы государств "Большой семерки" встречались с представителями АГУ для ознакомления с их мнением об участии местных органов самоуправления в восстановлении, а также планировании и реализации реформ Украиной, говорится и в сообщении представителей послов G7.

Ранее сообщалось, что в июне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал руководство Украины укреплять местное самоуправление и внедрять успех реформы децентрализации в общую архитектуру восстановления и реконструкции. В частности, путем предоставления местным органам "заметной роли в принятии решений" по соответствующим проектам. Также Европарламент рекомендовал правительству сотрудничать с Ассоциацией городов Украины и Европейским альянсом городов и регионов по восстановлению Украины.