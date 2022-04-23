Посол України сказав, чи може Японія силою вирвати Курили з "лап" Росії

Після Другої світової війни японці прийняли, мабуть, найбільш пацифістську Конституцію. Стаття 9 Конституції Японії заперечує право нації на війну, в буквальному сенсі.

Про це у ефірі 24 каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Він також додав, що через конституційну заборону, Японія не має Збройних Сил, як таких.

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Що відомо про оборонну здатність Японії

"Японці все ж розвинули потужні збройні формування з усіма ознаками армії. Попри те, що це чудово навчені та зразково оснащені війська – Японія, за жодних обставин, не може здійснювати збройне протистояння", – пояснює посол України в Японії.

За його словами, північні території потрібно повертати, але більшою загрозою є Північна Корея, що постійно випускає ракети в Японське море.

Це пряма загроза і навіть проти неї Японія не може здійснювати перші кроки, бо є заборона Конституції,

– стверджує дипломат.

"З іншого боку – стратегічний договір із США і є навіть ядерні гарантії проти будь-якої зовнішньої загрози. Тобто, в такій ситуації, втрутитись мають США", – зазначає Корсунський.

Чи зможе Японія забрати Курильські острови

Щодо повернення північних території, від Японії не варто очікувати будь-яких силових кроків,

– переконаний посол.

Водночас, японське суспільство дуже активно обговорює питання збільшення коштів на оборону, а також обговорюється й зміна Конституції. Достеменно не відомий контекст змін, але у найвищому політикумі такі розмови присутні, стверджує Сергій Корсунський.

Перспектива повернення Курильських островів до складу Японії: дивіться відео

Питання Курильських островів виникло через їх окупацію СРСР в 1945 році, під час японсько-радянської війни, що була частиною Другої світової. До окупації острови входили до області Немуро, префектури Хоккайдо. Після окупації вони були додані у склад Південносахалінської області. Японія вперше з 2003 року заговорила про окупацію власних територій.