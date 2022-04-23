Саме наявність ядерної зброї у Росії не дає можливість активніше тиснути на країни-члени ООН, щоб позбавити росіян права вето. Адже чимало країн побоюються за свою безпеку.

"Якби Російська Федерація не була ядерною державою, її викинули б на смітник ООН тільки так. Єдине, що утримує інших постійних членів Ради Безпеки від рішучих дій – це ядерний арсенал РФ", – заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Водночас, за словами дипломата, чимало змінилося після того, як Росія напала на Україну. І тепер Росія не має такої підтримки, яку вона мала до цього. Значно скоротилося і коло спілкування у постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

"Згадаймо, як Росія в лютому головувала в Радбезі, коли приїздив туди заступник Лаврова Вершинін. Посли США, Китаю, Франції, Великобританії підходили і до нього, і до Небензі, мило спілкувалися і тиснули руки. Навіть ходили до російської резиденції – пили горілку і їли кулеб’яки. Після нападу на Україну до росіян ніхто в Радбезі ООН з власної ініціативи та без реальної потреби не підходить", – розповів Сергій Кислиця.

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При цьому навіть генсек ООН Антоніу Гутерреш не вірив у те, що Росія нападе на Україну. Тож для нього це стало шоком.

"Драматизм ситуації полягає в тому, що Росія скоїла напад після засідання Генасамблеї (23 лютого, – 24 канал), де розглядалося питання окупованих територій України, та під час самого Радбезу, паралельно з яким транслювалося звернення президента РФ про оголошення війни. Це був переломний момент для Генерального секретаря, який відтоді зайняв принципову позицію і почав рішучим тоном звертатися безпосередньо до Путіна і буквально кричати: "Путіне, зупини війну!" – розповів Сергій Кислиця.

Після цього звернення керівництво Росії усіляко намагається уникати Гутерреша. Він навіть не зміг поговорити з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який його проігнорував.