Именно наличие ядерного оружия у России не позволяет активнее оказывать давление на страны-члены ООН, чтобы лишить россиян права вето. Ведь многие страны опасаются за свою безопасность.

"Если бы Российская Федерация не была ядерным государством, ее выбросили бы на помойку ООН только так. Единственное, что удерживает других постоянных членов Совета Безопасности от решительных действий – это ядерный арсенал РФ", – заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Достойно внимания Если Путин применит ядерное оружие, цена для России будет астрономической, – Нуланд

В то же время, по словам дипломата, многое изменилось после того, как Россия напала на Украину. И теперь Россия не имеет такой поддержки, как она имела до этого. Значительно сократился и круг общения у постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

"Вспомним, как Россия в феврале председательствовала в Совбезе, когда приезжал туда заместитель Лаврова Вершинин. Послы США, Китая, Франции, Великобритании подходили и к нему, и к Небензе, мило общались и жали руки. Даже ходили в российскую резиденцию – пили водку и ели кулебяки. После нападения на Украину к россиянам никто в Совбезе ООН по собственной инициативе и без реальной нужды не подходит", – рассказал Сергей Кислица.

Напомним Небензя эпично оговорился, подтвердив, что трупы мирных за собой оставили российские солдаты

При этом даже генсек ООН Антониу Гутерреш не верил, что Россия нападет на Украину. Так что для него это стало шоком.

"Драматизм ситуации состоит в том, что Россия совершила нападение после заседания Генассамблеи (23 февраля – 24 канал), где рассматривался вопрос оккупированных территорий Украины, и во время самого Совбеза, параллельно с которым транслировалось обращение президента РФ об объявлении войны. Это был переломный момент для Генерального секретаря, который с тех пор занял принципиальную позицию и начал решительным тоном обращаться непосредственно к Путину и буквально кричать: "Путин, останови войну!" – рассказал Сергей Кислица.

После этого обращения руководство России всячески пытается избегать Гутерреша. Он даже не смог поговорить с проигнорировавшим его министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.