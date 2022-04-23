Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что никто не может исключить вероятность использования тактического ядерного оружия против Украины. Россия может пойти по этому сценарию, но наши партнеры уже активно готовятся реагировать на развитие событий.

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Астрономические последствия

Нуланд уверяет – США и партнеры дают четкий сигнал Путину о том, какие последствия для него будут в случае использования тактического ядерного оружия против Украины. Путин уже обвиняется в военных преступлениях, но подобные действия выведут ситуацию на новый уровень.

Это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и России. Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России несет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической,

– заявила Нуланд.

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