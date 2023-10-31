Дія привітала українців з Геловіном сповіщенням від ТЦК
Джерело:Дія
Сервіс державних послуг Дія у жартівній формі привітав українців із Геловіном та передбачивши реакцію українців, попросив завантажити застосунок назад.
Спершу у телеграм-каналі застосунку опублікували повідомлення від ТЦК, яке нібито прийшло українцям. Однак зміст повідомлення – жартівливий, та і світлина зроблена у стилі Геловіну.
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Сповіщення від Дії, яке нібито отримали українці / Фото з телеграм-каналу застосунку
Команда Дії передбачила, що не усім українцям сподобається жарт та опублікували пояснення з проханням повернути застосунок. Мовляв, ніяких повісток через Дію не буде.
Завантажуйте застосунок назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween,
– йдеться у повідомленні.
Е-повістки через Дію: що відомо
- Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спростував інформацію про те, що військовозобов'язаним українцям надходитимуть повістки через застосунок "Дія".
- Водночас в Україні уже запустили електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", а Мінцифри та Міноборони продовжують працювати над тим, аби й надалі оцифровувати і спрощувати військовий облік.
- Ба більше в Україні планують зробити так звану смарт-мобілізацію: коли людина обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно.