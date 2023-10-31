Дия поздравила украинцев с Хэллоуином извещением от ТЦК

Сервис государственных услуг Дия в шутливой форме поздравил украинцев с Хэллоуином и предусмотрев реакцию украинцев, попросил загрузить приложение обратно.

Сначала в телеграм-канале приложения опубликовали сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. Однако содержание сообщения – шутливое, да и фотография сделана в стиле Хэллоуина.

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Уведомление от Дии, которое якобы получили украинцы / Фото из телеграм-канала приложения

Команда Дии предусмотрела, что не всем украинцам понравится шутка и опубликовали объяснения с просьбой вернуть приложение. Мол, никаких повесток из-за действия не будет.

Загрузите приложение обратно. Дия не посылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween,

– говорится в сообщении.

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