Дия поздравила украинцев с Хэллоуином извещением от ТЦК

31 октября 2023, 14:18
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Дия

Сервис государственных услуг Дия в шутливой форме поздравил украинцев с Хэллоуином и предусмотрев реакцию украинцев, попросил загрузить приложение обратно.

Сначала в телеграм-канале приложения опубликовали сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. Однако содержание сообщения – шутливое, да и фотография сделана в стиле Хэллоуина.

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Уведомление от Дии, которое якобы получили украинцы / Фото из телеграм-канала приложения

Команда Дии предусмотрела, что не всем украинцам понравится шутка и опубликовали объяснения с просьбой вернуть приложение. Мол, никаких повесток из-за действия не будет.

Загрузите приложение обратно. Дия не посылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween,
– говорится в сообщении.

Е-повестки через Дию: что известно

  • Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опроверг информацию о том, что военнообязанным украинцам будут поступать повестки через приложение "Дия".
  • В то же время в Украине уже запустили электронный реестр военнообязанных "Оберег", а Минцифры и Минобороны продолжают работать над тем, чтобы и дальше оцифровывать и упрощать военный учет.
  • Более того, в Украине планируют сделать так называемую смарт-мобилизацию: когда человек выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно.

Автор: Анастасія Лукашевська