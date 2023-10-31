Дия поздравила украинцев с Хэллоуином извещением от ТЦК
Источник:Дия
Сервис государственных услуг Дия в шутливой форме поздравил украинцев с Хэллоуином и предусмотрев реакцию украинцев, попросил загрузить приложение обратно.
Сначала в телеграм-канале приложения опубликовали сообщение от ТЦК, якобы пришедшее украинцам. Однако содержание сообщения – шутливое, да и фотография сделана в стиле Хэллоуина.
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Уведомление от Дии, которое якобы получили украинцы / Фото из телеграм-канала приложения
Команда Дии предусмотрела, что не всем украинцам понравится шутка и опубликовали объяснения с просьбой вернуть приложение. Мол, никаких повесток из-за действия не будет.
Загрузите приложение обратно. Дия не посылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween,
– говорится в сообщении.
Е-повестки через Дию: что известно
- Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опроверг информацию о том, что военнообязанным украинцам будут поступать повестки через приложение "Дия".
- В то же время в Украине уже запустили электронный реестр военнообязанных "Оберег", а Минцифры и Минобороны продолжают работать над тем, чтобы и дальше оцифровывать и упрощать военный учет.
- Более того, в Украине планируют сделать так называемую смарт-мобилизацию: когда человек выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно.