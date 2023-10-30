В контексте "смарт-мобилизации" вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раз разъяснил, что вероятность поступления украинцам повестки через приложение "Дия". Он четко заверил, что этого не будет.
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Не будет повесток в "Дие". Пока я работаю министром, все, о чем мы говорим – мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дие",
– подчеркнул министр.
Федоров также рассказал о проекте Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов – "Оберег". Он заметил, что реестр вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся тоже долго. Он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого.
"Оберег" – упрощает работу ТЦК
По словам Федорова, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в папочках. Итак, задача его команды – это "оцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн".
Чтобы, когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились,
– объяснил вице-премьер.
Он также добавил, что это важно для прогнозирования. И сейчас этот этап закончился. По словам Федорова, более 90% уже оцифровано именно этой информации.
Более того, есть закон, который регламентирует, когда нужно приходить в ТЦК
"Я уверен, что 90% мужчин нарушали это, потому что они просто об этом не знают", – говорит Федоров.
Поэтому благодаря запуску реестра "Оберег" можно будет избежать многих подобных действий. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось. А вот о вручении повесток через Дию – речь не идет.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Министерство здравоохранения совместно с Нацслужбой здоровья обновили сроки прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК). Теперь предельные сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных сокращены до четырех дней.
- Пока в Украине сложно ввести экстрадицию уклонистов. Член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский сообщал, что для того, чтобы запускать эту процедуру, необходимо, чтобы было уголовное производство, а также установлен факт незаконности действий.