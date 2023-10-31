Спершу у телеграм-каналі застосунку опублікували повідомлення від ТЦК, яке нібито прийшло українцям. Однак зміст повідомлення – жартівливий, та і світлина зроблена у стилі Геловіну.

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Сповіщення від Дії, яке нібито отримали українці / Фото з телеграм-каналу застосунку

Команда Дії передбачила, що не усім українцям сподобається жарт та опублікували пояснення з проханням повернути застосунок. Мовляв, ніяких повісток через Дію не буде.

Завантажуйте застосунок назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween,

– йдеться у повідомленні.

Е-повістки через Дію: що відомо