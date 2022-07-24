У Києві та більшості областях лунала повітряна тривога

Зранку 24 липня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Мирних жителів закликали не нехтувати безпекою та переходити в укриття.

Тривожні сирени залунали в Україні приблизно о 8:10. Спершу про тривогу оголосили у Києві та в Київській області. Потім долучилися й інші регіони.

До теми ЗСУ вкотре відігнали ворога біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 24 липня

У яких регіонах оголошували повітряну тривогу

У Києві та Київській області,

У Чернігівській області,

у Житомирській області,

У Рівненській області,

У Волинській області,

У Хмельницькій області,

У Вінницькій області,

У Черкаській області,

У Кіровоградській області,

У Дніпропетровській області,

У Миколаївській області,

В Одеській області,

у Запорізькій області,

У Львівській області,

В Івано-Франківській області,

В Тернопільській області,

У Чернівецькій області,

У Закарпатській області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Оскільки Херсонська область тимчасово перебуває в окупації, загарбники не попереджають місцевих жителів про небезпеку, коли ведуть обстріли. Закликаємо людей бути обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.

У Хмельницькій області чули вибухи

Близько 8:50 жителі Хмельницької області почули звуки вибухів. Офіційної інформації небагато – місцева влада підтвердила вибухи та сказала, що в регіоні працювала ППО. Деталі оприлюднять згодом. Закликаємо людей не покидати укриття та не розголошувати у мережі наслідки ворожого удару.

Згодом, близько 09:30, у всіх регіонах, крім Луганщини, оголосили про відбій. Проте в деяких населених пунктах зберігається загроза артилерійського обстрілу.

Як поводитись під час повітряної тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.

Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.

Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо з вагомої причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".

Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

Вас може зацікавити – США можуть передати Україні винищувачі з Європи: дивіться відео

Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.