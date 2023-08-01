Якщо немає часу йти в укриття: як сховатися у будинку під час вибухів

Щодня росіяни тероризують нашу державу ракетами і дронами, які часто влучають в цивільні об'єкти і завдають чимало шкоди. Тому важливо пам'ятати про те, як вберегти своє життя під час атаки.

Про головні правила безпеки під час ракетних обстрілів нагадує 24 Канал. Про те, як вберегти себе під час атаки, коли немає можливості пройти в укриття – читайте далі.

Зверніть увагу Що таке "правило двох стін" і як воно може врятувати життя під час ворожої атаки

Де сховатися у власному будинку

Часто буває так, що немає часу піти в укриття, або його просто немає поблизу. Перша проблема актуальна до міст та сіл, які розташовані неподалік лінії фронту або кордону з країною-терористом – часто сигнали тривог там лунають вже після перших вибухів.

Не всі підвали є укриттями. Важливо пам'ятати про правило двох виходів – підвал може бути безпечним укриттям, якщо з нього є щонайменше 2 виходи, на випадок, якщо один завалить. Такі підвали в нашій країні – рідкість.

Найбезпечнішими місцями у вашому будинку стануть ті, до яких можна застосувати правило двох стін. Тобто в такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор. До слова, якщо ви ховаєтесь у ванній кімнаті чи вбиральні і там є дзеркало, то краще його зняти, щоб у випадку удару уламки не пошкодили вас.

Якщо ви живете на верхніх поверхах багатоповерхівок – правило двох стін там не працює, тому варто спуститися на нижчі поверхи. Не використовуйте для цього ліфт. Найкращим рішенням буде спуститися на перший поверх.

У жодному випадку не ігноруйте сигналів повітряних тривог та переходьте в укриття чи інший сховок одразу, як тільки сирени сповістять про загрозу і перебувайте там до відбою. Крім того, дбайте і про інформаційну гігієну – довіряйте виключно перевірений джерелам інформації та не публікуйте жодної інформації, яка може допомогти ворогу.