Була фатальна помилка: Подоляк сказав, як змінилася позиція партнерів щодо війни

Протягом 2023 року партнери України змінили своє ставлення до Росії, до ходу та фіналу війни. Вони чітко розуміють, що треба вкладатися у війну, щоб наша держава перемогла.

Таку думку 24 Каналу висловив радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що у 2023 році концепція партнерів не дати Україні програти змінилася на дати Україні виграти.

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Фатальна помилка

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважав, що кількість втрат, яку Сили оборони завдали росіянам, зупинять їх. Але Росії не потрібні люди.

Росія побудована на кістках, крові, ґвалтуваннях, насиллях. Безумовно, вони так само ставляться до своїх співгромадян,

– мовив Подоляк.

На його думку, психотип Владіміра Путіна – це фатальна помилка політичних еліт країн-партнерів. Насамперед західноєвропейських країн, які починали толерувати диктатору ще з 2005 року.

Немає ніякого числа жертв, яке може зупинити Росію. Країна-агресор не має внутрішнього спротиву чи комітетів солдатських матерів. Тому важливо максимально знищувати все, що ворог відправляє на лінію фронту, ще на дальніх підступах.

Коли росіяни бачитимуть, що втрачають великі клаптики території, що тікають, то тоді у них буде зовсім інший настрій й почнуть виставляти рахунки своїй еліті,

– зазначив радник голови ОПУ.

Нині немає жодної підстави говорити з Росією, але для України водночас це добре. Адже ми можемо пояснити нашим партнерам, що далекобійна зброя, дрони, артилерія дозволять тримати окупантів далеко від переднього краю нашої оборони й у такий спосіб перемелювати.

Як змінюється позиція партнерів

Зараз дедалі більше експертів вважають, що саме Крим буде переломною точкою, яка змусить росіян поставити питання, що щось йде неправильно й навіщо взагалі було починати "сво".

Проте на початку повномасштабного вторгнення наші союзники дотримувалися позиції, що Крим не треба чіпати, адже Путін може застосувати ядерну зброю. Втім, у 2023 році відбулося переосмислення й ставлення змінилося.

Всі усвідомлюють, що Крим – це не є неприступна фортеця. Півострів достатньо просто буде захопити, якщо розв'язати важливі питання,

– наголосив Подоляк.

Насамперед питання транспортно-логістичної ізоляції півострова та контроль над водною акваторією. Після цього буде набагато простіше працювати з Кримом з погляду входу через сухопутні операції. Партнери це також розуміють. На початку повномасштабного вторгнення союзники не мали досвіду й інакше дивились на війну. Зараз вони бачать війну зовсім іншого типу.

Наразі немає оцінок, що Україна не має права атакувати Кримський півострів, заходити в Крим та проводити спецоперації. Навпаки – все це заохочується. Для того, щоб кардинально змінити позицію партнерів Україна здобула низку фундаментальних військових успіхів. Зокрема, активні дії по Криму, Чорноморському флоту та в акваторію Чорного моря.

Питання в іншому. Сьогодні дещо змінилися цілі. Якщо вчора це була невелика армія Росії, то сьогодні це весь військовий потенціал, який агресор накопичив на окупованих територіях. Тому треба суттєво збільшити допомогу, щоб Україна остаточно поставила хрест на існуванні військової спроможності Росії,

– додав радник голови ОПУ.

На жаль, українці на 20 місяць війни досі повинні пояснювати партнерам, що мають значення темпи та обсяги постачання, а також спільні інвестиції у відповідні виробництва.

Підсумки 2023 року щодо ставлення партнерів до війни в Україні:

в повному обсязі змінили своє ставлення до Росії, до ходу та фіналу цієї війни;

переусвідомили, що таке сучасна війна і які мають бути інструменти;

розуміють, що треба інвестувати в Україну та у військові виробництва.

Досі однією з проблем залишається швидкість постачання озброєння. Однак на початку 2024 року партнери уже розуміють всі ризики. У 2023 році Захід ще шукав компроміси й думав, що можна підтиснути Росію, а потім з нею про щось домовитись. На думку Подоляка, це найглибший позитивний підсумок 2023 року, попри всі розчарування.

США надали черговий пакет допомоги

У Сполучених Штатах досі триваю дебати щодо ухвалення рішення про надання Україні 61 мільярда доларів фінансової допомоги. Водночас наша держава продовжує отримувати військову допомогу від США.

Сполучені Штати виділяють черговий пакет на 250 мільйонів доларів. Про це стало відомо у середу, 27 грудня.

До нового пакету допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

боєприпаси для HIMARS;

снаряди 155 і 105 міліметрів;

ракети TOW;

Javelin та АТ-4;

15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.

У Пентагоні зауважили, що цей пакет військової допомоги містить те, що потрібно для задоволення найнагальніших потреб нашої держави.