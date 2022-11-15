Про перемогу, навчання наших бійців та зернову угоду: які заяви щодо України лунають у Брюсселі

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії. У Брюсселі на рівні найвищого дипломатичного представництва лунають чіткі та впевнені заяви про те, що європейські країни залишаються на нашому боці.

ЄС залишиться з Україною до перемоги

Про це розповіла журналістка 24 каналу Софія Трощук, яка безпосередньо побувала у Брюсселі. За її словами, напередодні відбулося засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, де в онлайн-режиму виступив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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Він наголосив, що зараз Росія хоче взяти паузу, аби підготувати жорсткіший напад, а також виокремив 10 кроків, необхідних для того, аби Україна та Євросоюз вистояли цю важку воєнну зиму. Зокрема мова йде про санкції, оборонну та фінансову підтримку України, а також інші кроки, які є важливими для того, Україна в партнерстві з ЄС перемогла, а Росія – зазнала поразки.

Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель дуже чітко висловився про те, що Євросоюз підтримуватиме Україну аж до її перемоги. Також він влучно відповів на одне з питань іноземного журналіста щодо того, що саме буде перемогою України.

Так, Боррель заявив, що Україна сама вирішуватиме, що таке перемога, адже це українці зараз замерзають, це українці є біженцями і це українці виборюють свою свободу. Тож абсолютно логічно, що саме українці вирішуватимуть, куди відганяти російську армію.

Відносини Євросоюзу з Росією

Ще один цікавий пункт на порядку денному у Брюсселі – це перегляд принципів майбутніх відносин із Росією. Варто розуміти, що ще у 2016 році ЄС затвердив 5 принципів взаємодії з Росією. Серед них – імплементація Мінських угод, зміцнення відносин зі східними партнерами, зміцнення внутрішньої стійкості ЄС у зв'язку з можливими енергетичними загрозами та кібератаками, взаємодія з Росією у зовнішніх питаннях у питаннях тероризму, зокрема щодо Ірану та мирних перемовин у Сирії, а також готовність підтримки російського суспільства.

Зараз, майже через 9 місяців повномасштабної російсько-української війни, європейці вирішили, що ці пункти є "мертвими", і тож з'явилася необхідність в ухвалені нових принципів. Щоправда, зараз мова йде вже не про взаємодію, а радше про те, як ставитися до Росії після її злодіянь. І тут основні принципи – це ізоляція Росії на міжнародному рівні, підтримка України та зменшення наслідків війни.

Серед інших пунктів, які розглядали міністри закордонних справ, також є введення обмежень проти Росії, недопущення обходу санкцій і притягнення Росії – виконавців і спільників – до відповідальності. Для України особливо важливим є останній пункт, оскільки він передбачає те, шо у майбутньому відповідальність нестиме не лише країна-агресорка, а й ті країни, які їй допомагають, насамперед Іран та Білорусь.

Зернові угоди

Є ще один дуже важливий акцент, який зробив Жозеп Боррель. Він стосується зернових угод і примітний тим, що глава європейської дипломатії прямо заявляє, що саме Росія є винною у світовій продовольчій кризі.

Це визнання є знаковим для нас. Адже, наприклад, коли на початку дії зернових домовленостей Росія обстрілювала українські порти на Півдні, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріли та припинити зривати угоду, але не уточнив, хто саме це робить. Натомість зараз Боррель чітко визначив винуватця та підсумував угоду, яка припиняє дію 19 листопада.