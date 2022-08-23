Прем'єрка Фінляндії пройшла тест на наркотики після скандалу з вечіркою: відомий результат

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін втрапила у гучний скандал через відео з вечірки. Вона вирішила негайно спростувати чутки про те, що вживала наркотики.

Санна Марін вирішила довести усім, що чутки про вживання наркотиків на вечірці, в якій вона брала активну участь, абсолютно безпідставні. Вона пішла на тест, щоб захистити свою честь.

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Що показав результат тесту Марін на наркотики

Санна Марін здала тест на наркотики 19 серпня – у той самий день, коли розгорівся скандал. У лабораторії повідомили: прем'єр-міністерка Фінляндії не вживала жодних наркотиків.

Акт перевірки підписав лікар Пааво Халонен з Тервейстало, Офіс Прем’єр-міністра Фінляндії готовий надати ЗМІ усі подробиці щодо тесту та його результатів. Також повідомляється, що перевірку на наркотики Санна Марін пройшла власним коштом.

Чому виник скандал

У мережу потрапило відео, як Санна Марін у колі близьких друзів відпочиває на вечірці. На кадрах видно, що вона танцює та вживає алкоголь, що цілком нормально у таких ситуаціях.

Скандал спровокував чийсь вигук за кадром про "борошняну компанію", у якій користувачі побачили натяк на наркотики. Санна Марін одразу пішла на тест та довела, що ці чутки абсолютно безпідставні, а для гарного відпочинку достатньо друзів, веселощів та алкоголю.

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