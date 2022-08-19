За словами Марін, на відео дійсно зображена вона. Кадри були зняті кілька тижнів тому.

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Як прем'єрка потрапила у скандал

Як повідомили ЗМІ, на вечірці також помітили двох відомих теле- і радіоведучих, блогерів, а також члена парламенту від Соціал-демократичної партії Марін.

Прем'єрка Фінляндії заявила, що засмучена через те, що ці кадри потрапили у мережу. Деякі журналісти стверджували, що на відео можна почути вислів "борошняна банда", що нібито натякає на наркотики. Але Марін це спростувала.

Я провела вечір із друзями, розважалася, навіть бурхливо, танцювала та співала… Я сама не вживала ні наркотики, ні будь-що, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася… обіймала друзів, робила цілком законні речі,

– наголосила прем'єрка.

Вона додала, що їй нема чого приховувати.

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Скандал з Олафом Шольцом

Над німецькими соціал-демократами та канцлером Німеччини Олафом Шольцом нависла чорна хмара, пов'язана з гучним секс-скандалом. ЗМІ пишуть, що на вечірці політиків щонайменше 8 жінкам підмішували наркотики.

Вечірку СДПН влаштували в останній робочий тиждень Бундестагу – перед літніми канікулами, які триватимуть до початку вересня. Гостями були депутати національного та місцевого рівнів, співробітники та помічники, а також запрошені.

У вечірці взяла участь велика кількість людей – близько тисячі. Присутнім був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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