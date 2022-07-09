Першою про сенсацію повідомило видання Tagesspiegel. Журналісти кажуть, що в них у розпорядженні були повідомлення з закритого чату СДПН, де мовиться про щонайменше 8 таких випадків.

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СДПН вивчає ці факти про літню вечірку

Святкування відбувалось 6 липня. Ймовірно, що учасницям вечірки підсипали речовину, схожу своєю дією на рогіпнол. Це – снодійний препарат, який разом з алкоголем може спричинити провали в пам'яті. Рогіпнол часто фігурує у справах про зґвалтування.

Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку негайно було повідомлено поліції,

– написав високопоставлений чиновник СДПН Матіас Мартін депутатам Бундестагу.

Мартін також закликав інших постраждалих, якщо вони є, повідомити про себе і написати заяву до поліції.

ЗМІ пишуть, начебто у чаті соціал-демократів була інформація, що один випадок вже був підтверджений і звинувачення вже висунули невідомому зловмиснику.

Що відомо про вечірку

Вечірку СДПН влаштували в останній робочий тиждень Будендстагу – перед літніми канікулами, які триватимуть до початку вересня. Гостями були депутати національного та місцевого рівнів, співробітники та помічники, а також запрошені.

Важливо! У вечірці взяла участь велика кількість людей – близько тисячі. Присутнім був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Нещодавній скандал у Консервативній партії Британії:

Значний скандал похитнув крісло під колишнім прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну Консервативної партії, Кріс Пінчер пішов у відставку.

Його звинуватили у домаганнях до кількох чоловіків-колег.

Резонансне розслідування тривало ще з 2019 року, проте на Даунінг-стріт казали, що нічого про це не знали.

Ба більше, у 2022 Пінчера призначили на посаду знову.

Раніше обурення громадськості викликала участь Джонсона у вечірці під час суворого локдауну.

Дивіться у відео – чи є російський слід у відставці Джонсона: