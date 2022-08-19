По словам Марин, на видео действительно она. Кадры были сняты несколько недель назад.

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Как премьер попала в скандал

Как сообщили СМИ, на вечеринке также были замечены двое известных теле- и радиоведущих, блогеров, а также член парламента от Социал-демократической партии Марин.

Премьер Финляндии заявила, что расстроена из-за того, что эти кадры попали в сеть. Некоторые журналисты утверждали, что на видео можно услышать выражение "мучная банда", якобы намекающее на наркотики. Но Марин это опровергла.

Я провела вечер с друзьями, развлекалась, даже бурно, танцевала и пела… Я сама не употребляла ни наркотики, ни что-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась… обнимала друзей, делала вполне законные вещи,

– подчеркнула премьер.

Она добавила, что ей нечего скрывать.

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Скандал с Олафом Шольцем

Над немецкими социал-демократами и канцлером Германии Олафом Шольцем нависло черное облако, связанное с громким секс-скандалом. СМИ пишут, что на вечеринке политиков минимум 8 женщинам подмешивали наркотики.

Вечеринку СДПГ устроили в последнюю рабочую неделю Бундестага – перед летними каникулами, которые продлятся до начала сентября. Гостями были депутаты национального и местного уровня, сотрудники и помощники, а также приглашенные.

В вечеринке приняло участие большое количество людей – около тысячи. Присутствовал и канцлер Германии Олаф Шольц.

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