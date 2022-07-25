Орбан отметил, что венгры – не смешанная раса. Очевидно, "не нация" Венгрия не хотела бы быть. Такое мнение премьер заявил 23 июля.

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"Мы не хотим становиться смешанной расой"

Мы [венгры] не являемся смешанной расой... и мы не хотим становиться смешанной расой,

– сказал Орбан

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями". Известно, что Орбан делал подобные заявления многие годы.

Как отреагировал мир

Депутат Европарламента Каталин Чех сказала, что она была поражена речью. По ее словам, заявления Орбана напоминают время, которое все хотели бы забыть. "Они действительно показывают настоящее лицо режима" – сказала Чех.

Также депутат обратилась к представителям смешанной расы в Венгрии: "Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы один из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".

Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на заявление Орбана. Он сказал, что говорить о расовой "чистоте" является заблуждением.

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, сугубо заблуждение и опасно. И господин Орбан тоже", - написал Митуца в твиттере.

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