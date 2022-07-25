Орбан зазначив, що угорці – не змішана раса. Очевидно, "не нацією" Угорщина не хотіла б бути. Таке прем'єр заявив 23 липня.

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"Ми не хочемо ставати змішаною расою"

Ми [угорці] не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою,

– сказав Орбан

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не є націями". Відомо, що Орбан робив подібні заяви протягом багатьох років.

Як відреагував світ

Депутат Європарламенту Каталін Чех, сказала, що вона була вражена промовою. За її словами, заяви Орбана нагадують час, який всі хотіли б забути. "Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму" – сказала Чех.

Також депутатка звернулася до представників змішаної раси в Угорщині: "Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи чи з інших країн, але ви один із нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її".

Румунський євродепутат Алін Мітуца також гнівно відреагував на заяву Орбана. Він сказав, що говорити про расову "чистоту" є оманою.

"Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є суто оманою та небезпечно. І пан Орбан теж", – написав Мітуца у твіттері.

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