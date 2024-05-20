Раїсі був дуже різкий політик: є 2 варіанти розвитку подій після загибелі президента Ірану

Унаслідок авіакатастрофи загинув іранський президент Ібрагім Раїсі. Хоч політик мав теплі взаємини з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, але політичні сили його вважали "незручним".

Такою думкою в етері 24 Каналу поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Раїсі був достатньо різкий у своїх рішеннях, тим самим спровокував протести в Ірані у 2022 році, катування та вбивства людей.

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Про жорстокість Раїсі

Після загибелі президента Ірану в авіакатастрофі 19 травня 2024 року його обов'язки тимчасово виконуватиме Мохаммад Мохбер – перший віцепрезидент країни. Відповідно до Конституції Ірану, протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Потрібно розуміти, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї – віддає накази, а президент – їх виконує. Ібрагім Раїсі не був "зручним" для політичної сили, яка ж його і привела до влади. Адже політик був прихильником жорсткого "закручування гайок", що призвело до найбільших протестів в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести почалися у вересні 2022 року після вбивства 22-річної Магси Аміні й поширилися багатьма містами країни. Учасники протестували проти поліційного насильства, лунали політичні гасла.

Дівчину заарештували, а потім катував спеціальний поліційний загін, відповідальний за публічне недотримання іранських правил носіння хіджабу. За словами правоохоронців, дівчина не носила хіджаб належним чином. Невдовзі в Ірані ухвалили закон, який передбачає 10 років ув'язнення через неправильний дрес-код.

Це все веде до внутрішнього протистояння. Тоді присікли протести, десятки людей були покалічені та вбиті. Зараз продовжують вішати людей на площах. Загалом Раїсі був різкий, тому Іран довгий час живе під санкціями,

– сказав політтехнолог.

Як можуть розвиватися події в Ірані

На думку політтехнолога, в Ірані є сили, які хотіли б послабити санкції, а не ставати фанатичною країною й провокувати революцію. Іранські еліти не хочуть серйозної війни та створити терористичні організації на кшталт Хезболли чи ХАМАС.

Натепер для Ірану є 2 варіанти розвитку подій:

ще більше "закручувати гайки";

шукати точки дотику з іншими держави та всередині країни.

Що цікаво, президент Ірану Ібрагім Раїсі летів американським гвинтокрилом Bell 212, який був вироблений ще у 1990-ті роки. Тобто взагалі дивно, що вертоліт взагалі підіймався в повітря.

Одразу питання: у тебе ж друзі в Росії, а чому вони тобі не дали нові російські гвинтокрили? Літав на старому американському, якось не збігається,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

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