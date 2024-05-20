Поки зарано стверджувати про версії, адже фактично немає даних. Натепер можна говорити лише про факти. Іранський незалежний оглядач Мазіар Міан в етері 24 Каналу назвав два питання, які викликає загибель Раїсі.

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Про фактори катастрофи

Аналітики ISW писали, що смерть президента Ірану матиме тяжкі наслідки передачі влади верховного лідера. Оскільки Ібрагіма Раїсі називали одним із головних претендентів на посаду голови "Ісламської держави". Також кандидатом є син чинного верховного лідера Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Проте Раїсі загинув, і, мабуть, не випадково, тепер лишився один претендент.

За словами оглядача, є кілька факторів, які потрібно розуміти про загибель Раїсі:

уже дуже давно Іран перебуває під санкціями. Відповідно проблематично купувати деталі, комплекти для ремонту літаків. Тому за останні роки у країні сталося чимало катастроф, саме через "голод" в деталях;

інцидент відбувся з делегацією, яка відправилася на північний захід Ірану для зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Поверталися назад на трьох гелікоптерах, два з них рухалися по приблизно однаковій траєкторії й лише один потрапив в авіакатастрофу.

І тут виникають питання. Перше: чому за однакових умов, зокрема погодних та часових, два вертольоти долетіли, а один впав? Друге: чому впав саме гелікоптер з високопосадовцями? Оскільки на двох інших вертольотах були чиновники рангом нижче <..> Поки зарано стверджувати, що це точно була диверсія чи навмисне вбивство, але ці питання потрібно ставити,

– сказав Мазіар Міан.

Зазначимо, що на борту з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі були глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем.

Що відомо про Раїсі

Іранський незалежний оглядач розповів, що президента Ірану Ібрагіма Раїсі називають "м'ясником" Тегерану. У 1980-ті роки він брав участь у вбивстві та казні від 3 до 4 тисяч політичних в'язнів. Тому у 2019 році проти нього ввели санкції і організація, яка бореться за припинення порушення прав, зажадала розслідування цих злочинів.

Важливо! Іран підтримує Росію в її війні проти України. Зокрема, продає Москві безпілотники "Шахед", якими країна-агресорка постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

Раїсі був довіреною особою лідера "Ісламської держави" Алі Хаменеї, який йому довіряв та підтримував, відтак обирався президентом. Зауважимо, що президент в Ірані – це друга людина за ієрархією після верховного очільника. Себто президент є виконувачем, а стратегію внутрішньої політики вирішує Хаменеї.

Після смерті Раїсі згідно з Конституцією Ірану голови парламенту та судової влади повинні створити президентську раду – призначити вибори протягом 50 днів. До цього виконувати обов'язки президента має перший заступник Мохаммад Мохбер.

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