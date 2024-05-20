За словами журналістів Financial Times, смерть Раїсі стала шоковим ударом по ісламському режиму та його верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї. Саме він є другим вищим керівником Іранської держави з 1989 року.
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Наслідки для Ірану
Від моменту призначення у 2021 році Раїсі вважався невіддільною частиною планів Хаменеї.
Саме Хаменеї хотів зміцнити вплив прихильників жорсткого режиму та забезпечити плавне спадкоємство найвищої посади в країні після смерті 85-річного верховного лідера. Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники верховного лідера Алі Хаменеї.
Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі... Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на ключові рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються Хаменеї…
– йдеться в матеріалі FT.
Мабутні вибори
Тепер аятола та інші лідери Ірану повинні терміново почати підготовку до виборів, що є новим викликом для системи в умовах складного періоду. Голосування мають провести протягом 50 днів. А поки що виконувачем обов'язків президента, ймовірно, буде віцепрезидент Мохаммад Мохбер.
Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах уперше з часів ісламської революції 1979 року впала нижче 50%. Цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою – менше ніж 41%,
– пишуть журналісти.
Варто зазначити, що протести в Ірані загалом не є рідкісним явищем.
Смерть Ібрагіма Раїсі: коротко
- Вдень 19 травня стало відомо, що гелікоптер президента Ірану зник в горах на півночі країни. Ібрагім Раїсі повертався із зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
- Першим напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr заявило вранці 20 травня, що президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу та "прийняв мученицьку смерть", коли "виконував свій обов'язок перед народом Ірану".
- Менш ніж за годину віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Раїсі та його делегації з 8 людей під час аварії вертольота.
- В авіакатастрофі загинули всі пасажири гелікоптера: президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі, аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан та ще кілька людей.