За словами журналістів Financial Times, смерть Раїсі стала шоковим ударом по ісламському режиму та його верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї. Саме він є другим вищим керівником Іранської держави з 1989 року.

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Наслідки для Ірану

Від моменту призначення у 2021 році Раїсі вважався невіддільною частиною планів Хаменеї.

Саме Хаменеї хотів зміцнити вплив прихильників жорсткого режиму та забезпечити плавне спадкоємство найвищої посади в країні після смерті 85-річного верховного лідера. Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники верховного лідера Алі Хаменеї.

Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі... Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на ключові рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються Хаменеї…

– йдеться в матеріалі FT.

Мабутні вибори

Тепер аятола та інші лідери Ірану повинні терміново почати підготовку до виборів, що є новим викликом для системи в умовах складного періоду. Голосування мають провести протягом 50 днів. А поки що виконувачем обов'язків президента, ймовірно, буде віцепрезидент Мохаммад Мохбер.

Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах уперше з часів ісламської революції 1979 року впала нижче 50%. Цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою – менше ніж 41%,

– пишуть журналісти.

Варто зазначити, що протести в Ірані загалом не є рідкісним явищем.

Смерть Ібрагіма Раїсі: коротко