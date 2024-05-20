Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники старого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї.

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Втім, лояльність Раїсі упродовж останніх років до режиму та його жорстоких методів стала причиною сумнівів у його потенціалі замінити Хаменеї на посаді верховного лідера, що дало б йому останнє слово щодо всіх великих політичних рішень. Зазначають, що останнім часом це підвищення здавалося усе менш імовірним через критику.

Наступником може стати син Хаменеї

Смерть Раїсі підсилить віру багатьох іранців і тих, хто спостерігає за Іраном, що син Хаменеї, Моджтаба, стане лідером у змаганні за наступництво свого батька.

"Раісі представляє молодшу версію іранської революційної еліти – набагато менш компетентну, але набагато більш завзяту", – зазначив Бехнам Бен Талеблу, старший науковий співробітник вашингтонського Фонду захисту демократій.



Моджтаба Хаменеї може стати наступником свого батька / Фото

Він наголосив, що смерть Раїсі звужує процес відбору наступника верзовного лідера, і син Хаменеї є одним із потенційних кандидатів.

Загибель президента Ірану