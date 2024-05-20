Ибрагим Раиси был одновременно президентом Ирана и кандидатом в преемники старого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи.

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Впрочем, лояльность Раиси на протяжении последних лет к режиму и его жестоким методам стала причиной сомнений в его потенциале заменить Хаменеи на посту верховного лидера, что дало бы ему последнее слово по всем крупным политическим решениям. Отмечают, что в последнее время это повышение казалось все менее вероятным из-за критики.

Преемником может стать сын Хаменеи

Смерть Раиси усилит веру многих иранцев и тех, кто наблюдает за Ираном, что сын Хаменеи, Моджтаба, станет лидером в борьбе за преемственность своего отца.

"Раиси представляет младшую версию иранской революционной элиты – гораздо менее компетентную, но гораздо более упорную", – отметил Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник вашингтонского Фонда защиты демократий.



Моджтаба Хаменеи может стать преемником своего отца / Фото

Он отметил, что смерть Раиси сужает процесс отбора преемника верзовного лидера, и сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов.

Гибель президента Ирана