Варто зазначити, що вертоліт з Раїсі потрапив в авіатрощу, летячи з Азербайджану. Де розташоване місце катастрофи з президентом Ірану – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Катастрофа відбулася на кордоні Ірану з Азербайджаном

За даними іранських журналістів, стало відомо, що Раїсі відвідав Азербайджан 19 травня вранці. Під час свого візиту він взяв участь в урочистому відкритті нової дамби разом з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим. Це вже третя дамба, побудована обома країнами на річці Арас.

В результаті трагічного інциденту вертоліт, на борту якого перебував Раїсі, розбився поблизу міста Джольфа під час польоту до Тебріза. Іранське державне телебачення описало інцидент як "жорстку посадку", в той час, як урядові джерела припустили, що аварія сталася під час польоту над гірською та лісистою місцевістю.

За даними ЗМІ, причиною авіакатастрофи стали погані погодні умови. Крім того, уряд Ірану повідомив, що один гелікоптер з колони з трьох зазнав труднощів, тоді як інші два успішно приземлилися в Тебрізі.

Уже вранці 20 травня стало відомо, що вертоліт Раїсі був виявлений за 30 кілометрів від села Тавіл, у провінції Східний Азербайджан в Ірані. За попередніми даними, гелікоптер впав на гору і спалахнув, повітряне судно було виявлене практично повністю згорілим.

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Уламки вертольота знайшли завдяки турецькому безпілотнику. Ніхто з пасажирів екіпажу не вижив.

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