Не просто регіональне утворення: яка мета вступу Туреччини в БРІКС

Реджеп Ердоган подав заявку на приєднання до БРІКС. Ймовірно, причиною є затяжний процес приєднання Туреччини до Євросоюзу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Джигун, зазначивши, що БРІКС це один із впливових інституцій, який консолідує в собі більш ніж 50% населення світу. Адже країни, які туди входять і є одними з найбільших за площею.

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Туреччина хоче стати членом БРІКС

Засновниками міжнародної організації БРІКС є Росія, Китай, Індія та Бразилія. В останні роки до неї часто доєднуються інші країни. На думку Максима Джигуна, це вказує на те, що це не просто регіональне утворення, а протидія західному світу.

Туреччина, ймовірно, хоче вибудовувати додаткову вертикаль відносин. Вочевидь це сигнал до того, що БРІКС є серйозним проєктом, де будуть реалізовані нові ініціативи. Ймовірно, там намагатимуться нав'язати власне бачення щодо розвитку світової економіки,

– висловився політолог.

Він підкреслив, що бажання Ердогана вступити до БРІКС є сигналом країнам заходу, які не змогли зберегти прагнення Туреччини рухатись до інтеграції з ЄС.

Джигун також додав, що позиція президента Туреччини вказує на те, що він прагне "всидіти на двох стільцях" та тяжіє до багатовекторності, адже проявляє готовність працювати із західними та східними країнами.