Мамедов, якому було 50 років, прибув до Туреччини на відпочинок із сім'єю, його тіло знайшли в готельному номері. Причина смерті наразі невідома.

Дивіться також Для чого Путін поїхав в Азербайджан: пояснення ISW

Що відомо про смерть ексохоронця Алієва

У турецькому місті Айдин у готелі знайшли мертвим колишнього особистого охоронця президента Азербайджану Ільхама Алієва.

За інформацією видання, 50-річний Махір Маммадов прибув до Туреччини 25 серпня на відпочинок із родиною. На четвертий день перебування в п'ятизірковому готелі його дружина та син вирушили на прогулянку, а коли повернулися, виявили чоловіка без ознак життя на підлозі номера.

Медики, які прибули на місце події, підтвердили смерть Маммадова, але заявили, що причину можна буде встановити лише після проведення експертизи тіла. Поліція розпочала розслідування, але версії того, що сталося, поки що відсутні.

У виданні також заявили, що Мамедов "деякий час" був особистим охоронцем Алієва, проте не уточнюється, в який саме період.