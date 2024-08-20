Самопроголошений президент Росії 18 серпня відвідав Азербайджан на тлі наступу ЗСУ на Курському напрямку. Під час дводенних перемовин він порушував питання двосторонніх відносин, енергетики та можливого посередництва Кремля у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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Для чого Путіну візит до Азербайджану

За словами експертів, російські ЗМІ активно висвітлювали візит Путіна, акцентуючи на дрібних деталях. Це, ймовірно, частина стратегії Кремля, спрямована на відволікання уваги від невдач на внутрішньому фронті та демонстрація зовнішньополітичної активності.

Час цього візиту заслуговує на увагу, враховуючи поточну ситуацію в Курській області та постійні зусилля Кремля применшити масштаби та вплив українського вторгнення.

Інститут вивчення війни припускає, що Путін намагається використовувати зовнішню політику як засіб для внутрішньої стабілізації, показуючи себе як лідера, здатного підтримувати міжнародні зв'язки та вести ефективні переговори.

Зверніть увагу! Ситуація в Курській області залишається поганою для росіян. Збройним Силам України вдалось взяти під контроль близько 100 населених пунктів в регіоні. Крім того, наші воїни знищили три мости через річку Сейм.

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У ході цього візиту Путін вперше відкрито визнав, що у російсько-українській війні існує криза. Однак акцентувати на цьому став, більше пояснень не навів.