Самопровозглашенный президент России 18 августа посетил Азербайджан на фоне наступления ВСУ на Курском направлении. Во время двухдневных переговоров он поднимал вопросы двусторонних отношений, энергетики и возможного посредничества Кремля в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Для чего Путину визит в Азербайджан

По словам экспертов, российские СМИ активно освещали визит Путина, акцентируя на мелких деталях. Это, вероятно, часть стратегии Кремля, направленная на отвлечение внимания от неудач на внутреннем фронте, и демонстрация внешнеполитической активности.

Время этого визита заслуживает внимания, учитывая текущую ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля преуменьшить масштабы и влияние украинского вторжения.

Институт изучения войны предполагает, что Путин пытается использовать внешнюю политику как средство для внутренней стабилизации, показывая себя как лидера, способного поддерживать международные связи и вести эффективные переговоры.

Обратите внимание! Ситуация в Курской области остается плохой для россиян. Вооруженным Силам Украины удалось взять под контроль около 100 населенных пунктов в регионе. Кроме того, наши воины уничтожили три моста через реку Сейм.

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В ходе этого визита Путин впервые открыто признал, что в российско-украинской войне существует кризис. Однако акцентировать на этом не стал, больше объяснений не привел.