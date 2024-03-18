В ISW проаналізували інцидент у Придністров'ї з безпілотником та гелікоптером

У невизнаному Придністров'ї безпілотник атакував військову базу. Аналітики американського Інституту вивченні війни пояснили, чому ця атака може бути вигідною Росії.

В ISW розповіли, що вважають це спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові. Адже нещодавно в невизнаному Придністров'ї звернулись до Кремля з проханням про "захист" нібито від Молдови.

Дивіться також Викрадені діти, стамбульські пригоди та Придністров'я: які наративи готує роспропаганда

Що кажуть в ISW про події в Придністров'ї

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що ЗМІ невизнаного Придністров'я заявили про атаку безпілотника по гелікоптеру на території невстановленої військової частини. Там навіть опублікували відео удару. Щодо заяв, то:

ексголова Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба заявив, що інцидент нібито має "українські відбитки". "Головним бенефіціаром" він прогнозовано назвав Україну;

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що атакований гелікоптер не літав роками, а удар мав навмисно поширити страх і паніку в Придністров'ї. Тобто там переконані – це частина ворожої інформаційної операції, яка націлена на Молдову. Проте Бюро прямо не звинуватило, ані придністровські, ані проросійські сили в атаці.

На момент написання цієї статті ні придністровська, ні російська влада не звинуватили українські сили у здійсненні удару, але можуть зробити це в майбутньому,

– заявили аналітики.

Офіційний Кишинів заявив, що підтримує контакти з урядом України. Представник української розвідки Андрій Юсов запевнив, що атака безпілотником – це російська провокація.

"ISW не може самостійно перевірити деталі удару безпілотника в Придністров'ї або ідентифікувати відповідальних осіб, але малоймовірно, що удар був здійснений українськими силами, враховуючи обмеженість засобів, що використовувалися під час удару, і незначну ціль. Українські офіційні особи також нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України", – пояснили аналітики.

Водночас вони зауважили, що нещодавно так звана влада Придністров'я просила у Росії про "захист".

Росія або пов'язані з Росією суб'єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови, про які ISW широко попереджав,

– пояснили аналітики.